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نتائج قرعة تصفيات المونديال وكأس آسيا 2027

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ مساءً
نتائج قرعة تصفيات المونديال وكأس آسيا 2027
المواطن - فريق التحرير

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أُقيمت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، اليوم الخميس، في كوالالمبور، وأسفرت عن مواجهات قوية.

قرعة المونديال وكأس آسيا

وجاءت نتيجة قرعة المونديال وكأس آسيا، كالتالي؛ المجموعة الأولى؛ قطر، الهند، الكويت والفائز من مباراة أفغانستان ومنغوليا، المجموعة الثانية؛ اليابان، سوريا، كوريا الشمالية، والمتأهل من لقاء ميانمار وماكاو.

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وضمت المجموعة الثالثة كل من؛ كوريا الجنوبية، الصين، تايلاند والفائز من مباراة سنغافورة وغوام، ويتواجد في المجموعة الرابعة؛ عمان، قيرغيزستان، ماليزيا والمتأهل من مواجهة الصين تايبية وتيمور الشرقية.

منتخب عمان
لاعبو عمان – المصدر @OmanFA

ويتواجد بالمجموعة الخامسة في تصفيات المونديال وكأس آسيا؛ إيران، أوزبكستان، تركمانستان والفائز من هونغ كونغ وبوتان، وضمت المجموعة السادسة؛ العراق، فيتنام، الفلبين والفائز من إندونيسيا وبروناي، ويقع بالمجموعة السابعة؛ السعودية، الأردن، طاجيكستان والمتأهل من كمبوديا وباكستان.

ويقع في المجموعة الثامنة؛ الإمارات والبحرين، والفائز من لقاء اليمن وسريلانكا، والمتأهل من مواجهة نيبال ولاوس، فيما يتواجد بالمجموعة التاسعة كل من؛ أستراليا، فلسطين، لبنان والفائز من مباراة المالديف وبنغلاديش.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

نظام التصفيات

وتُقام منافسات الدور الثاني بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحجز مقعدها كأس آسيا 2027.

ويتم إجراء قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم في 2024، ويتم توزيع المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026، وسيتم تحديد المقعدين المباشرين المتبقيين لقارة آسيا عبر الملحق القاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.

وتنتقل المنتخبات الـ18 المتبقية من الدور الثاني لخوض الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وسوف يتم لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة.

قرعة كأس العالم وكأس آسيا
نتائج القرعة – المصدر @afcasiancup_ar

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