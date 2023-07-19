نتائج قرعة كأس الملك 2024

انتهت، منذ قليل، مراسم قرعة دور الـ32 من النسخة الجديدة لبطولة كأس الملك لمنافسات الموسم الرياضي 2023\ 2024.

قرعة كأس الملك

وتشهد البطولة مشاركة 32 فريقًا، في المستوى الأول؛ فرق دوري روشن السعودي، وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري يلو، ويتواجد بالمستوى الثاني بقية أندية دوري يلو، والهابطين من دوري المحترفين وبطل الدرجة الثانية.

وجاءت قرعة كأس الملك لمنافسات دور الـ32 كالتالي؛ التعاون ضد القادسية، العروبة مع الوحدة، ضمك أمام القيصومة، الاتفاق في مواجهة جدة، العين يُلاقي الأهلي، ويحل الفيحاء ضيفًا على الرياض.

ويلعب الحزم ضد العربي، ويُلاقي الفيصلي فريق الطائي، ويحل الاتحاد ضيفًا على الخلود، ويستضيف أبها فريق هجر، ويواجه الشباب نظيره الباطن، ويصطدم الفتح بفريق الأخدود، ويلعب الخليج ضد العدالة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حامل لقب النسخة الماضية من كأس الملك ضيفًا على الخليج، ويُلاقي النجمة نظيره الرائد، فيما يستضيف أُحد فريق النصر.

الآلية الجديدة للبطولة

وتُقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك، من 24 وحتى 27 من شهر سبتمبر المقبل، وستشهد آلية جديدة، حيث تقرر أن تُقام قرعة بعد نهاية كل دور من المنافسة، لتحديد المواجهة، وستكون مفتوحة في الأدوار التالية.