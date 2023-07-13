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نتائج قرعة مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
نتائج قرعة مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

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كشفت القرعة اليوم، مجموعات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

نتائج قرعة تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2026

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: “المجموعة الأولى مكونة من مصر وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون وبوركينا فاسو”.

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المجموعة الثانية مكونة من “جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، السنغال، الكونغو الديمقراطية”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب إفريقيا، نيجيريا”.

المجموعة الرابعة: “إي سواتيني، موريشيوش، ليبيا، أنجولا، كاب فيردي، الكاميرون”.

المجموعة الخامسة: “إريتيريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب”.

المجموعة السادسة: “سيشل، بوروندي، جامبيا، الكوت ديفوار، كينيا، الجابون”.

المجموعة السابعة: “الصومال، موزمبيق، بواتسوانا، أوغندا، غينيا، الجزائر”.

المجموعة الثامنة: “ساو تومي وبرنسيبي، ليبيريا، مالاوي، نامبيبا، غينيا الإستوائية، تونس”.

المجموعة التاسعة: “تشاد، جزر القمر، إفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي”.

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