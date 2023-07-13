نتائج قرعة مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026

كشفت القرعة اليوم، مجموعات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

نتائج قرعة تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2026

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: “المجموعة الأولى مكونة من مصر وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون وبوركينا فاسو”.

المجموعة الثانية مكونة من “جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، السنغال، الكونغو الديمقراطية”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب إفريقيا، نيجيريا”.

المجموعة الرابعة: “إي سواتيني، موريشيوش، ليبيا، أنجولا، كاب فيردي، الكاميرون”.

المجموعة الخامسة: “إريتيريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب”.

المجموعة السادسة: “سيشل، بوروندي، جامبيا، الكوت ديفوار، كينيا، الجابون”.

المجموعة السابعة: “الصومال، موزمبيق، بواتسوانا، أوغندا، غينيا، الجزائر”.

المجموعة الثامنة: “ساو تومي وبرنسيبي، ليبيريا، مالاوي، نامبيبا، غينيا الإستوائية، تونس”.

المجموعة التاسعة: “تشاد، جزر القمر، إفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي”.