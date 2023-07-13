نتفليكس تعلن عن ميزة جديدة بخصوص الحسابات الشخصية

اعلنت منصة البث “نتفليكس” تحديث ميزة نقل الملف الشخصي، مما يسمح للأعضاء بالانتقال إلى حساب موجود. بدلًا من فتح حساب جديد، يمكن للمستخدمين نقل تفضيلات ملفهم الشخصي إلى حساب آخر موجود.
نقل مزايا حسابات المستخدمين
وأطلقت نتفليكس ميزة نقل الملف الشخصي في أكتوبر الماضي. تتيح هذه الميزة للمستخدمين نقل ملف تعريف موجود إلى حساب جديد. توصيات المستخدم، سجل العرض، قائمتي، الإعدادات، الألعاب المحفوظة، إلخ. يتم نقلها بالتساوي.
وفقًا لتقرير TechCrunch، قالت الشركة: إنها تطرح “ميزة مطلوبة بشدة” في الأسواق العالمية. اعتبارًا من اليوم، بعدما تم تحديث ميزة نقل الملفات الشخصية للسماح بالتحويلات إلى حساب موجود (بدلًا من طلب حساب جديد)، على حد قول Netflix.
خطوات نقل الحسابات
يمكن لأولئك الذين يرغبون في نقل حساباتهم في عدة خطوات تتمثل في:
- البدء بتسجيل الدخول في متصفح الويب، إلى الحساب الذي يحتوي على الملف الشخصي الذي تقوم بتسجيل الدخول إليه.
- ثم يمكنك إما الانتقال إلى صفحة حساب Netflix الخاصة بك أو العثور على هذا الخيار في القائمة المنسدلة لتحديد ملف التعريف في الصفحة الرئيسية.
- وفي قسم ملفات التعريف والمراقبة الأبوية، حدد ملف التعريف الذي تريد بدء حساب جديد له.
- وإذا كنت تشارك حسابك مع ثلاثة مستخدمين مختلفين، فيمكنك النقر فوق ملف التعريف الخاص بك وستظهر سلسلة من الخيارات على الشاشة.
- حدد الخيار “نقل هذا الملف الشخصي” وانقر فوق “نقل”، ولكن حتى إذا تم تشغيل هذه الوظيفة في ملف التعريف الخاص بك، فلن يتم تنشيط النقل لمدة 10 أيام من تاريخ استلام الرسالة.
- ثم مشاركة الرابط مع مالك حساب Netflix، والذي يمكنه تنشيطه فورًا بالنقر فوق الارتباط.
وتقول Netflix أيضًا: إنها تحتفظ بنسخة من ملف التعريف على الحساب الأصلي.