نتفليكس تعلن عن ميزة جديدة بخصوص الحسابات الشخصية

اعلنت منصة البث “نتفليكس” تحديث ميزة نقل الملف الشخصي، مما يسمح للأعضاء بالانتقال إلى حساب موجود. بدلًا من فتح حساب جديد، يمكن للمستخدمين نقل تفضيلات ملفهم الشخصي إلى حساب آخر موجود.

وأطلقت نتفليكس ميزة نقل الملف الشخصي في أكتوبر الماضي. تتيح هذه الميزة للمستخدمين نقل ملف تعريف موجود إلى حساب جديد. توصيات المستخدم، سجل العرض، قائمتي، الإعدادات، الألعاب المحفوظة، إلخ. يتم نقلها بالتساوي.

وفقًا لتقرير TechCrunch، قالت الشركة: إنها تطرح “ميزة مطلوبة بشدة” في الأسواق العالمية. اعتبارًا من اليوم، بعدما تم تحديث ميزة نقل الملفات الشخصية للسماح بالتحويلات إلى حساب موجود (بدلًا من طلب حساب جديد)، على حد قول Netflix.