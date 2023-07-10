نتنياهو يرفض تأجيل التعديلات القضائية ومسؤولون: الحكومة ستنهار

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، اقتراح الرئيس يتسحاق هرتسوغ بشأن التشريعات القضائية وتأجيل التعديلات عليها.

لا عودة عن التعديلات القضائية

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، هددت المعارضة الإسرائيلية بالعصيان المدني.

وقال نتنياهو في رسالة للرئيس الإسرائيلي: لا عودة عن التعديلات القضائية.

الحكومة ستنهار

ونقلت قناة كان العبرية عن مسؤولين في الائتلاف الحكومي قولهم إذا جمّد نتنياهو التصويت على التعديلات القضائية، فإن الحكومة ستنهار.

يشار إلى أن مظاهرات المعارضة الإسرائيلية والرافضين لخطة نتنياهو للسيطرة على القضاء، “تشتعل” في هذه الساعات مع قرب صدور قرار خلال جلسة (كنيست) حول الأمر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حرس (كنيست) قام بتفرقة محتجين بالقوة توافدوا لعرقلة تصويت يتعلق بصلاحيات قضاة المحكمة العليا.