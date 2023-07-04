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وسط محاولات تزييف الحقائق عبر مواقع التواصل

نجاح السعودية في موسم الحج لن يضره نعيب الشياطين

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ صباحاً
نجاح السعودية في موسم الحج لن يضره نعيب الشياطين
المواطن - فريق التحرير

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يشهد التاريخ على ما قدمته السعودية لتطوير عمارة الحرمين وخدمة ضيوف الرحمن، وسط ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق لكل ما تقدمه السعودية من جهود جبارة في تيسير مناسك الحج هذا العام، رغم نعيب الشياطين.

من جانبه كشف الكاتب خالد السليمان في مقاله بصحيفة “عكاظ” ما يروج له أعداء النجاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تزييف للحقائق، مُعززًا ذلك بما شهده موسم الحج هذا العام من نجاحات مذهلة على مستوى استقبال ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم.

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وقال الكاتب في مقاله: “نجح الحج ولله الحمد، وهو ينجح في كل عام بتوفيق من الله، هذا النجاح يفرح المسلمين في كل دول العالم، فلا يكره أن ييسر الله للحجاج أداء نسكهم إلا أصحاب القلوب السوداء والنفوس الشيطانية !”

تصيد حالات سلبية

وأضاف الكاتب : “البعض لم يعد يتصيد الحالات السلبية القليلة في تجمع بهذا الحجم يقام على أرض ضيقة وخلال فترة زمنية قصيرة تتطلب حركة متناغمة لجموع الملايين، بل أصبح يختلقها ويزيفها ليروج الأكاذيب، مدفوعاً بخصومة سياسية أو أيديولوجية لم يردعه عنها شرف في الخصومة أو خوف من الله سبحانه في أعظم نسك يتقرب فيه الإنسان إلى خالقه !”

وسيلة تزييف الحقائق

وأشار الكاتب إلى أنه: “إذا كان سلاح هؤلاء الأعداء وسائل التواصل والتقنية القادرة على التزييف فإنها أيضاً وسيلة تعرية أكاذيبهم وكشف تزييفهم، فالعالم اليوم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي يرى بعينه أحداث الحج على مدار الساعة، وينقل له ملايين الحجاج تجاربهم كما هي مجردة من أي تزيين أو تزييف وهم شهودنا في الأرض على ما تبذله المملكة من جهود جبارة لاستقبال ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم !”

جهود السعودية متواصلة

وأضاف خالد السليمان: “لذلك نحن السعوديين حكومة وشعباً لا ننتظر شهادة من أحد فالتاريخ يشهد لنا ما قدمنا لتطوير عمارة الحرمين وخدمة ضيوف الرحمن على مرّ الزمن، ولا ننتظر شكراً على واجب شرفنا الله به ، فيكفينا دعاء الصادقين بأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها، لكن يحز في الخاطر أن تجد الجحود والنكران عند لئام عاشوا معنا وطلبوا الرزق عندنا ثم ينقلبون على أعقابهم ويبدلون جلودهم كالثعابين وألوانهم كالحرباء دون خجل أو وجل !”

وختم مقاله بالقول: “باختصار.. حفظ الله هذه البلاد بدعاء المسلمين ولن يضرها نعيب الشياطين !”

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