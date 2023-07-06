نجاح فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام

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أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي لفصل التوأم السيامي “ إحسان وبسام “ الدكتور عبدالله الربيعة، فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام بنجاح.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، الفريق الطبي وهو يعد دقائق الساعة، ويعلن تمام فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام بنجاح.
وفي وقت سابق، بدأت عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”، والتي تعد من العمليات الدقيقة.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وكان الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد قرر إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي السوري “بسام وإحسان” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.
فيديو | رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة لـ #الإخبارية: فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" تم بنجاح #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/oD7VS5cRMu
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 6, 2023