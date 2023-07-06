نجم آرسنال يرفض الانتقال إلى الهلال

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الغاني توماس بارتي، نجم وسط فريق آرسنال الإنجليزي، رفض الانتقال لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الإعلامي جيمس بينج من شبكة CBS الأمريكية: إن بارتي رفض الانتقال إلى أزرق الرياض، مفضلًا البقاء مع الآرسنال للموسم المقبل.

صفقات الهلال

ونجح أزرق الرياض حتى الآن في ضم كل من البرتغالي روبن نيفيز من صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي والسنغالي كاليدو كوليبالي من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

ويلعب بارتي صاحب الـ 30 عامًا مع فريق آرسنال منذ عام 2020 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كما سبق له اللعب في صفوف ريال مايوركا وألميريا الإسبانيين.