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خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

نجم آرسنال يرفض الانتقال إلى الهلال

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
نجم آرسنال يرفض الانتقال إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الغاني توماس بارتي، نجم وسط فريق آرسنال الإنجليزي، رفض الانتقال لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الإعلامي جيمس بينج من شبكة CBS الأمريكية: إن بارتي رفض الانتقال إلى أزرق الرياض، مفضلًا البقاء مع الآرسنال للموسم المقبل.

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الغاني توماس بارتي
الغاني توماس بارتي

صفقات الهلال

ونجح أزرق الرياض حتى الآن في ضم كل من البرتغالي روبن نيفيز من صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي والسنغالي كاليدو كوليبالي من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

ويلعب بارتي صاحب الـ 30 عامًا مع فريق آرسنال منذ عام 2020 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كما سبق له اللعب في صفوف ريال مايوركا وألميريا الإسبانيين.

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