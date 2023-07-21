Icon

اعتقال عريس تونسي ليلة زفافه Icon 23 مليون مسافر عبر مطارات جدة Icon عمر السومة لجماهير الأهلي: سأشتاق لكم Icon قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا Icon صلاة أول جمعة في العام الهجري الجديد بالمسجد النبوي Icon أوباميانج ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي Icon تحذير أممي من تفشي الجوع وموت الملايين Icon الموت يغيب المغني الأمريكي الشهير توني بينيت Icon النصر يحسم صفقة أليكس تيليس Icon رامي صبري وروبي في حفلة طربية بجدة 28 يوليو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد اهتمام يوفنتوس وميلان بضمه

نجم إنتر ميلان السابق: روميلو لوكاكو خائن

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
نجم إنتر ميلان السابق: روميلو لوكاكو خائن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصف الإيطالي جيوسيبي بيرجومي نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق، البلجيكي روميلو لوكاكو بالخائن، وذلك بعد اهتمامه بالانتقال ليوفنتوس الإيطالي أو مواطنه ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بيرجومي: “ما فعله لوكاكو خيانة بالنسبة لي، وتصرفاته تثير الجدل يترك الإنتر وينتقل لغريمه سواء كان ميلان أو يوفنتوس”.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل وموعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين والقناة الناقلة

تفاصيل وموعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين والقناة الناقلة

بيان سعودي تركي في ختام زيارة أردوغان لـ السعودية

بيان سعودي تركي في ختام زيارة أردوغان لـ السعودية

وأضاف بيرجومي: “هذا اللاعب البلجيكي لا يستحق دعمي”.

روميلو لوكاكو يفتح محادثات مع يوفنتوس

وتُسيطر حالة من الغموض على مصير لوكاكو، حيث إنه كان قريبًا من الانتقال إلى إنتر ميلان، بعدما توصل النادي لاتفاق مع تشيلسي، إلا أنه تراجع عن قراره ورغبته بالانضمام للنيراتزوري، وبدأ فتح محادثات مع يوفنتوس.

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أمس الخميس: “التعاقد مع روميلو لوكاكو أصبح ليس ضمن أولويات يوفنتوس خلال هذا الصيف”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “يوفنتوس يدرك جيدًا أن عملية ضم لوكاكو ستكون ثقيلة لاسيما وأنه يتقاضى راتبًا مرتفعًا في تشيلسي “11 مليون سنويًّا”، بجانب أن قيمة الصفقة ستكون بحوالي 40 مليون يورو”.

وتابعت “لاجازيتا ديللو سبورت”: “يوفنتوس لديه أولويات أخرى على رأسها الراحلان مثل آرثر، بونوتشي، زكريا وماكيني.. ولوكاكو ليس أولوية أبدًا للنادي”.

وجاء في ختام التقرير: “ضم لوكاكو قد يكون خطة طوارئ بالنسبة ليوفنتوس، وذلك إذا غادر دوسان فلاهوفيتش، ليصبح العرض السعودي من الهلال هو المسار الملموس أمام مهاجم تشيلسي حتى الآن”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم