نجم إنتر ميلان السابق: روميلو لوكاكو خائن

وصف الإيطالي جيوسيبي بيرجومي نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق، البلجيكي روميلو لوكاكو بالخائن، وذلك بعد اهتمامه بالانتقال ليوفنتوس الإيطالي أو مواطنه ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بيرجومي: “ما فعله لوكاكو خيانة بالنسبة لي، وتصرفاته تثير الجدل يترك الإنتر وينتقل لغريمه سواء كان ميلان أو يوفنتوس”.

وأضاف بيرجومي: “هذا اللاعب البلجيكي لا يستحق دعمي”.

روميلو لوكاكو يفتح محادثات مع يوفنتوس

وتُسيطر حالة من الغموض على مصير لوكاكو، حيث إنه كان قريبًا من الانتقال إلى إنتر ميلان، بعدما توصل النادي لاتفاق مع تشيلسي، إلا أنه تراجع عن قراره ورغبته بالانضمام للنيراتزوري، وبدأ فتح محادثات مع يوفنتوس.

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أمس الخميس: “التعاقد مع روميلو لوكاكو أصبح ليس ضمن أولويات يوفنتوس خلال هذا الصيف”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “يوفنتوس يدرك جيدًا أن عملية ضم لوكاكو ستكون ثقيلة لاسيما وأنه يتقاضى راتبًا مرتفعًا في تشيلسي “11 مليون سنويًّا”، بجانب أن قيمة الصفقة ستكون بحوالي 40 مليون يورو”.

وتابعت “لاجازيتا ديللو سبورت”: “يوفنتوس لديه أولويات أخرى على رأسها الراحلان مثل آرثر، بونوتشي، زكريا وماكيني.. ولوكاكو ليس أولوية أبدًا للنادي”.

وجاء في ختام التقرير: “ضم لوكاكو قد يكون خطة طوارئ بالنسبة ليوفنتوس، وذلك إذا غادر دوسان فلاهوفيتش، ليصبح العرض السعودي من الهلال هو المسار الملموس أمام مهاجم تشيلسي حتى الآن”.