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نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نادي برشلونة الإسباني، لضم نجم تشيلسي، البرازيلي أندري سانتوس، لتعويض رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، سيرجيو بوسكيتس.

برشلونة مهتم بضم نجم البرازيل

وكان سيرجيو بوسكيتس قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد نهاية الموسم الماضي، عقب نهاية عقده، وانتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

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وأشارت صحيفة “ديلي ميل”، إلى أن برشلونة بمهتم بضم نجم البرازيل، الشاب أندري سانتوس، رغم عدم مشاركته مع تشيلسي الإنجليزي، وذلك ضمن سعيه للبحث عن بديل طويل الأمد لسيرجيو بوسكيتس.

بوسكيتس
بوسكيتس – المصدر @SofaScoreARB

 

وأضافت: “يعتبر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز والمدير الرياضي ديكو من أشد المعجبين بسانتوس، وقد أجريا محادثات مع ممثلي تشيلسي بشأن صفقة انتقال نجم البرازيل المحتملة”.

ولا يُعد برشلونة الوحيد المهتم بضم سانتوس، حيث أظهر بنفيكا وبورتو اهتمامًا باستعارة اللاعب الشاب، إلا أن مدرب تشيلسي الجديد ماوريسيو بوكيتينو يرغب في إلقاء نظرة أفضل على لاعب خط الوسط قبل اتخاذ أي قرار.

 

نجم البرازيل أندري سانتوس
أندري سانتوس

أندري سانتوس مع تشيلسي

وانضم أندري سانتوس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في يناير الماضي، قادمًا من فاسكو دي جاما البرازيلي، مقابل رسوم قد ترتفع إلى 18 مليون جنيه إسترليني.

وتمت إعارة أندري سانتوس مباشرة إلى فاسكو دي جاما، وانضم إلى تشيلسي للمرة الأولى فقط عندما بدأت التدريبات الجماعية الأسبوع الماضي.

نجم البرازيل أندري سانتوس
أندري سانتوس

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