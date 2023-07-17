نجم الهلال قد ينتقل للدوري البرازيلي

قالت تقارير إعلامية: إن مجموعة من الأندية البرازيلية ترغب في التعاقد مع أحد لاعبي الهلال، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر “تويتر”: إن مجموعة من الأندية البرازيلية دخلت في مفاوضات جادة مع أزرق الرياض للتعاقد مع البرازيلي ميشايل ديلجادو لكن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لم يحسم مصير اللاعب بعد سواء بالإبقاء عليه أو الاستغناء عنه.

وطالبت جماهير الهلال في صباح أول أمس السبت، إدارة فهد بن نافل بالاستغناء عن كل من البيروفي أندري كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلجادو؛ وذلك بسبب أدائهما المتراجع في ودية ولفسبرجر النمساوي التي أُقيمت الجمعة الماضية.

ودشن جمهور أزرق الرياض وسمًا بعنوان “رحيل ميشايل وكاريلو مطلب”، وذلك بعد ودية ولفسبرجر التي فاز فيها أزرق الرياض بنتيجة 2/ 1.