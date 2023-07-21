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بعد اهتمام الاتحاد بضم فابينيو

نجم باريس سان جيرمان بديل فابينيو في ليفربول

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
نجم باريس سان جيرمان بديل فابينيو في ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بضم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة The Guardian البريطانية: إن ليفربول يرغب في ضم ماركو فيراتي بديلًا للبرازيلي فابينيو الذي بات قريبًا من الانضمام لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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نجم باريس سان جيرمان رفض الانتقال إلى الهلال 

وكان الهلال فكّر في ضم ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان لكن الأخير رفض الانتقال إلى دوري روشن.

وفي وقت سابق، أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن فابينيو على بُعد خطوة واحدة من الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشددًا على أن الإعلان عن إتمام الصفقة مجرد وقت قليل.

ماركو فيراتي
ماركو فيراتي – المصدر @RudyGaletti

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق كامل مع فابينيو، والآن ليفربول على وشك قبول العرض المقدم إليه من العميد.

وأشارت تقارير مؤخرًا، إلى أن إدارة نادي الاتحاد دخلت في مفاوضات مع ليفربول طوال الأيام الماضية، للاتفاق على تفاصيل الأقساط وشروط الدفع، بعدما تقدمت بعرض رسمي وصلت قيمته إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

ونجح الاتحاد في التعاقد مع 3 صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي من ريال مدريد وتشيلسي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض معسكرًا في الطائف، تمهيدًا لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري في السعودية.

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