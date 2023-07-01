لويس كاسترو يرحل عن بوتافوجو ويقترب من النصر نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر “الورود والعطور” .. من الهدايا الأكثر مبيعاً في أيام العيد بجازان وظائف شاغرة بـ شركة بي آر إف للأغذية “BRF” الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية موعد مباراة يوفنتوس ضد ريال مدريد الودية 33 قتيلاً وجريحاً جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند بدء وصول رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق
تحرك نادي النصر وذلك للتعاقد مع صفقة بديلة لصفقة اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في حال لم يتم انضمامه لأصفر الرياض.
وذكر موقع Tutto Mercato الإيطالي أن النصر سيتجه للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي نجم برشلونة الإسباني في حال لم ينضم نجم إنتر ميلان إلى أصفر الرياض.
ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2025، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الإسباني الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.
وكان بروزوفيتش وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/ 2023 مع إنتر ميلان لكنه خسر اللقب أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
وحول الصفقة، قال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر”: “حتى الآن النصر لم يتفق مع اللاعب الكرواتي، لاعب الإنتر يريد الحصول على 30 مليون يورو، بينما يريد النصر منحه 20 مليون يورو كراتب سنوي”.