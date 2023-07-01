Icon

لويس كاسترو يرحل عن بوتافوجو ويقترب من النصر Icon نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر Icon “الورود والعطور” .. من الهدايا الأكثر مبيعاً في أيام العيد بجازان Icon وظائف شاغرة بـ شركة بي آر إف للأغذية “BRF” Icon الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية Icon السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية Icon موعد مباراة يوفنتوس ضد ريال مدريد الودية Icon 33 قتيلاً وجريحاً جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند Icon بدء وصول رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في حال لم ينضم اللاعب الكرواتي لأصفر الرياض

نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تحرك نادي النصر وذلك للتعاقد مع صفقة بديلة لصفقة اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في حال لم يتم انضمامه لأصفر الرياض.

وذكر موقع Tutto Mercato الإيطالي أن النصر سيتجه للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي نجم برشلونة الإسباني في حال لم ينضم نجم إنتر ميلان إلى أصفر الرياض.

قد يهمّك أيضاً
أمر ملكي : إعفاء نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه

أمر ملكي : إعفاء نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه

حالة تأهب وجاهزية لبث ترجمة خطبة عرفة من مسجد نمرة غدًا

حالة تأهب وجاهزية لبث ترجمة خطبة عرفة من مسجد نمرة غدًا

تفاصيل عقد بروزوفيتش مع إنتر ميلان

ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2025، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الإسباني الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

فياريال ضد برشلونة
كيسي

وكان بروزوفيتش وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/ 2023 مع إنتر ميلان لكنه خسر اللقب أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحول الصفقة، قال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر”: “حتى الآن النصر لم يتفق مع اللاعب الكرواتي، لاعب الإنتر يريد الحصول على 30 مليون يورو، بينما يريد النصر منحه 20 مليون يورو كراتب سنوي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم