نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر

تحرك نادي النصر وذلك للتعاقد مع صفقة بديلة لصفقة اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في حال لم يتم انضمامه لأصفر الرياض.

وذكر موقع Tutto Mercato الإيطالي أن النصر سيتجه للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي نجم برشلونة الإسباني في حال لم ينضم نجم إنتر ميلان إلى أصفر الرياض.

تفاصيل عقد بروزوفيتش مع إنتر ميلان

ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2025، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الإسباني الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وكان بروزوفيتش وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/ 2023 مع إنتر ميلان لكنه خسر اللقب أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحول الصفقة، قال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر”: “حتى الآن النصر لم يتفق مع اللاعب الكرواتي، لاعب الإنتر يريد الحصول على 30 مليون يورو، بينما يريد النصر منحه 20 مليون يورو كراتب سنوي”.