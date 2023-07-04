نجم برشلونة ينتقل إلى دوري روشن بسبب جوندوجان

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كشفت تقارير صحفية أن أحد لاعبي نادي برشلونة الإسباني سينتقل إلى دوري روشن في الفترة المقبلة بعد تعاقد النادي الكتالوني مع اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان.
وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية إن الإيفواري فرانك كيسي بات قريبًا من الانضمام لنادي الهلال حيث يبحث عن اللعب في ناد آخر بسبب عدم المشاركة المنتظمة مع برشلونة.
وترغب إدارة برشلونة في رحيل كيسي إلى الهلال بسبب قوة العرض المالي المقدم للنادي الكتالوني، رغم رغبة كيسي في الانضمام للدوري الإنجليزي أو الألماني بالفترة المقبلة.
وكان النجم الألماني صاحب الأصول التركية، قرر مغادرة مانشستر سيتي بعد نهاية موسم 2022/2023 وعدم تجديد العقد من أجل خوض تجربة جديدة.