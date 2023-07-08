نجم بورتو يقبل عرض النصر

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب نادي بورتو البرتغالي وافق على عرض نادي النصر للانضمام إلى الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة A bola البرتغالية إن أوتافيو درس عرض أصفر الرياض ووافق عليه مع وجود شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو.

وكان أوتافيو صاحب الـ 28 عامًا وُلد في البرازيل لكنه تخلى عن الجنسية البرازيلية وفضّل تمثيل البرتغال حيث لعب مع منتخب البرتغال الأول منذ عام 2021 وشارك في مونديال قطر الأخير.

مميزات نجم النصر القادم

ويستطيع أوتافيو اللعب كجناح وكخط وسط مهاجم، كما يلعب مع فريق بورتو منذ عام 2014.

يذكر أن بداية أوتافيو كانت مع فريق إنتر ناسيونال البرازيلي في عام 2012 حيث مكث معه لمدة سنتين حتى عام 2014.

ويرغب النصر في تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي.