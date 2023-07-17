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خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

نجم توتنهام يكشف سبب عدم انتقاله لدوري روشن

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
نجم توتنهام يكشف سبب عدم انتقاله لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، الكوري الجنوبي هيونج مين سون، عن سبب رفضه للانتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

سون يوضح سبب الرفض

وتحدث سون خلال مؤتمر صحافي ضمن الجولة التحضيرية لفريق توتنهام هوتسبير، قائلًا: “أردت أن أكون هنا، ففي حالة موافقتي على العرض السعودي لن أكون متواجدًا في هذه الجولة”.

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سون هيونج مين - ليفربول ضد توتنهام

وأضاف نجم منتخب كوريا الجنوبية، قائلًا: “عانيت كثيرًا خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، لم أكن سون الذي أعرفه.. أريد أن أظهر للجميع سون الذي يعرفونه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هذا الموسم”.

وشدد هيونج مين سون على أن اللعب في دوري روشن السعودي فكرة مغرية، إلا أنه أكد على التزامه تجاه السبيرز، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يعتزم مغادرة إنجلترا خلال الفترة الحالية.

هيونج مين سون
سون – المصدر @premierleague

سون مع توتنهام

وانضم هيونج مين سون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في عام 2015، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني في صفقة وصلت آنذاك إلى 22 مليون  جنيه إسترليني.

وشارك النجم الكوري الجنوبي صاحب الـ31 عامًا، في 372 مباراة مع السبيرز، ونجح في تسجيل 145 هدفًا، كما أصبح أول لاعب آسيوي يحرز 100 هدف ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هيونج مين سون
سون – المصدر @SpursOfficial

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