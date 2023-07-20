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الأول من الهيدروجين والثاني من الهيليوم

نجم غريب المظهر بوجهين مختلفين

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
نجم غريب المظهر بوجهين مختلفين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دراسات حديثة أن علماء الفلك توصلوا لاكتشاف نجم غريب المظهر له وجهين مختلفين تمامًا.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن النجم الذي أطلق عليه اسم جانوس، وهو مشتق من اسم إله روماني، يتميز بوجهين، الأول: من الهيدروجين، والثاني: من الهيليوم.

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وتم تفصيل النجم في دراسة جديدة بقيادة علماء الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

وبحسب مؤلفة الدراسة الرئيسية إيلاريا كايازو، باحثة ما بعد الدكتوراه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: يتغير سطح النجم تمامًا من جانب إلى آخر، عندما أعرض الملاحظات على الناس يصابون بالذهول.

ويمكن أن تكون طبيعة النجم الغريبة ناتجة عن وجود مجال مغناطيسي صغير مما يخلق “عدم تجانس” في درجة الحرارة أو الضغط على السطح.

وأفادت البيانات بأن جانوس يدور حول محوره كل 14.97 دقيقة.

كوكب نبتون

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