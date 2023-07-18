نجم كورينثيانز على رادار الهلال والنصر

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كشفت تقارير إعلامية أن الهلال والنصر مهتمان بضم البرازيلي روجر جيديس لاعب فريق كورينثيانز البرازيلي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: إن النصر والهلال يضغطان لحسم الصفقة لصالح أي منهما.
وشارك جيديس صاحب الـ 26 عامًا مع فريقه البرازيلي في 38 مباراة خلال موسم 2022/ 2023 حيث سجل خلالهم 21 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا فقط.
ويلعب جيديس مع ناديه البرازيلي منذ عام 2021 قادمًا من فريق شاندونج لوننج الصيني.