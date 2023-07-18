نجم كورينثيانز على رادار الهلال والنصر

كشفت تقارير إعلامية أن الهلال والنصر مهتمان بضم البرازيلي روجر جيديس لاعب فريق كورينثيانز البرازيلي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صراع بين كبيري الرياض

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: إن النصر والهلال يضغطان لحسم الصفقة لصالح أي منهما.

وشارك جيديس صاحب الـ 26 عامًا مع فريقه البرازيلي في 38 مباراة خلال موسم 2022/ 2023 حيث سجل خلالهم 21 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا فقط.

ويلعب جيديس مع ناديه البرازيلي منذ عام 2021 قادمًا من فريق شاندونج لوننج الصيني.