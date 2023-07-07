نجم ليستر سيتي مطلوب في دوري روشن

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي، النيجيري كيليتشي إيهيناتشو باهتمام أكثر من ناد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عروض أمام نجم ليستر سيتي

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت” الألمانية، فلوريان بيلتنبيرغ، أن نادي ليستر سيتي؛ أخبره نجمه كيليتشي إيهيناتشو بقائمة أندية دوري روشن السعودي التي ترغب في ضمه، مشددًا على أن العروض يتم مناقشتها.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، نجم ليستر سيتي لم يتخذ أي قرار بعد، خاصة أن هناك 5 أندية كبرى في الدوري الإنجليزي لكرة القدم؛ أبدت اهتمامها بضمه واستفسرت عن موقفه، مؤكدًا أن جميع الخيارات متاحة أمام اللاعب.

وكان كيليتشي إيهيناتشو صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي في أغسطس عام 2017، قادمًا من مانشستر سيتي، ويمتد عقده حتى عام 2024.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي.

وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز.