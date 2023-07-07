نجم منتخب مصر على رادار الهلال بطلب من جيسوس

يفكر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال في ضم أحد نجوم منتخب مصر لصفوف أزرق الرياض في الموسم الرياضي المقبل.

ووفقًا للتقارير فإن جيسوس معجب بقدرات اللاعب المصري محمود حسن ” تريزيجيه” نجم فريق طرابزون سبور التركي حيث يريد ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعرف جيسوس قدرات تريزيجيه، حينما كان مدرب الهلال مدربًا لنادي فنربخشة التركي في الموسم الماضي.

وسبق لـ تريزيجيه صاحب الـ 29 عامًا اللعب في صفوف أندية الأهلي المصري وأندرلخت البلجيكي وأستون فيلا الإنجليزي وقاسم باشا التركي وإسطنبول باشاك شهير التركي.

مسيرة تريزيجيه مع منتخب مصر

كما لعب تريزيجيه مع منتخب مصر في بطولتي أمم إفريقيا 2017 و 2021 ووصل فيهم الفريق المصري للنهائي لكنه خسر اللقب في المباراتين.

وكان الهلال نجح حتى الآن في التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق والبرتغالي روبن نيفيز نجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.