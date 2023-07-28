Icon

هيفاء الجديع تقدم أوراق اعتمادها للمفوضية الأوروبية Icon نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية Icon تعادل سلبي بين النصر والشباب في الشوط الأول Icon الاتحاد يقرر الاستغناء عن طارق حامد Icon البيت الأبيض: السعودية لها دور كبير في تمديد هدنة اليمن Icon قتلى وجرحى في قصف مسيرة تركية لمعسكر بسوريا Icon الوحدة الإماراتي يهزم الكويت الكويتي بثنائية Icon صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا Icon أول قرار من ماتياس يايسله بعد توليه تدريب الأهلي Icon أمطار متوقعة على مرتفعات جازان وعسير والباحة غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
5 أسباب للانزلاق الغضروفي

نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحدث استشاري جراحة العمود الفقري الدكتور وليد المحمدي، عن أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي، وكذلك نسبة الإصابة به في السعودية والفئات العمرية الأكثر عرضة لهذا المرض العظمي.

أسباب الانزلاق الغضروفي

وقال الدكتور وليد، في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة: إن حمل الأشياء الثقيلة والجلوس بوضعية خاطئة، وزيادة الوزن وبعض الحوادث والضربات المفاجئة للعمود الفقري، أهم أسباب الإصابة بالغضروف.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن يذكر برابط التسجيل والخطوات

حساب المواطن يذكر برابط التسجيل والخطوات

مالكوم ينضم للهلال رسميًا

مالكوم ينضم للهلال رسميًا

وأردف استشاري جراحة العمود الفقري، أن 3% إلى 5% نسبة الإصابة بالانزلاق في السعودية، ويصيب الأعمار من 30 إلى 50 عامًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع...

أخبار رئيسية
سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة السعوديين المصابين بحادث برنو
السعودية اليوم

سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة...

السعودية اليوم
الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر
السعودية اليوم

الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر

السعودية اليوم
ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في الطائف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في...

أخبار أمنية
ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة بـ جدة التاريخية
السعودية اليوم

ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة...

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم