نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية

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تحدث استشاري جراحة العمود الفقري الدكتور وليد المحمدي، عن أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي، وكذلك نسبة الإصابة به في السعودية والفئات العمرية الأكثر عرضة لهذا المرض العظمي.
وقال الدكتور وليد، في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة: إن حمل الأشياء الثقيلة والجلوس بوضعية خاطئة، وزيادة الوزن وبعض الحوادث والضربات المفاجئة للعمود الفقري، أهم أسباب الإصابة بالغضروف.
وأردف استشاري جراحة العمود الفقري، أن 3% إلى 5% نسبة الإصابة بالانزلاق في السعودية، ويصيب الأعمار من 30 إلى 50 عامًا.
فيديو | استشاري جراحة العمود الفقري د. وليد المحمدي: حمل الأشياء الثقيلة وزيادة الوزن سبب الإصابة بالانزلاق الغضروفي.. و3% إلى 5% نسبة الإصابة في المملكة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/4knX8zMQ4z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2023