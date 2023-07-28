نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية

تحدث استشاري جراحة العمود الفقري الدكتور وليد المحمدي، عن أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي، وكذلك نسبة الإصابة به في السعودية والفئات العمرية الأكثر عرضة لهذا المرض العظمي.

أسباب الانزلاق الغضروفي

وقال الدكتور وليد، في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة: إن حمل الأشياء الثقيلة والجلوس بوضعية خاطئة، وزيادة الوزن وبعض الحوادث والضربات المفاجئة للعمود الفقري، أهم أسباب الإصابة بالغضروف.

وأردف استشاري جراحة العمود الفقري، أن 3% إلى 5% نسبة الإصابة بالانزلاق في السعودية، ويصيب الأعمار من 30 إلى 50 عامًا.