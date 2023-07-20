نشر الذخائر العنقودية الأمريكية في ساحة القتال الأوكرانية

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قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس: إن الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا يجري نشرها في ساحة القتال في إطار معركة كييف ضد روسيا.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الأوكرانيين يستخدمون الذخائر العنقودية على نحو سليم وفعال، مشيرًا إلى أنها أصبحت مؤثرة على التشكيلات الدفاعية الروسية.
وقالت الولايات المتحدة الأمريكية: إنها لن تتضرر بسبب إمداد أوكرانيا بـ القنابل العنقودية.
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلي أن واشنطن لن تترك أوكرانيا دون سلاح. الرئيس مصمم في هذا الأمر.
وفي وقت سابق، أعلن مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف.
وأفصح الرئيس الأمريكي جو بايدن في 7 يوليو الجاري عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.