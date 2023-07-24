نشر قرارات لجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية

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قامت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية ، اليوم الاثنين، بنشر قرارات لجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية، والذي يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الهيئة لرفع مستوى الشفافية في تعاملات وقضايا الملكية الفكرية.
ووفقاً لما نشرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” يمكن الاطلاع على القرارات المنشورة وعددها 40 قرارًا للجنة النظر في براءات الاختراع، من خلال الموقع الإلكتروني www. saip.gov.sa.
كما يهدف النشر إلى رفع مستوى الشفافية في تعاملات وقضايا الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تحسين مستوى إنفاذ الملكية الفكرية محليًا ودوليًا، وأيضا توفير قاعدة بيانات متخصصة في مجالات الملكية الفكرية.
كما تستهدف الأمانة نشر القرارات الصادرة عن لجنة حقوق المؤلف ولجنة براءات الاختراع.