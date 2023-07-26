نصائح لتوفير الطاقة أثناء استخدام التكييف

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى” بعدة أمور للتعامل الأمثل مع جهاز التكييف؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الجهاز، بأقل كمية من الطاقة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية.

ولفتت الحملة إلى أن جهاز التكييف دون سواه يعد من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة الكهربائية في فصل الصيف، وشددت على اتباع عدة نصائح قبيل شراء جهاز التكييف، وأثناء تشغيله، لتوفير الطاقة.

شراء التكييف

وأوصت الحملة بشراء الأجهزة الواقعة في النطاق الأخضر، والابتعاد عما سواها، كما نصحت بضرورة التأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجسم الخارجي للجهاز، من خلال مسح الباركود الموجود في البطاقة.

صيانة التكييف

ولفتت الحملة إلى أهمية تنظيف فلاتره مرة كل أسبوعين، لمنع تراكم الأتربة عليه، وتنظيف الراديتر الخارجي مرة سنويًّا، وتثبيت درجة الحرارة على 24 درجة مئوية، مع الحفاظ على الصيانة الدورية للجهاز بشكل عام.

وقالت الحملة: إن اتباع النصائح والإرشادات، من شأنه أن يحافظ على جهاز التكييف، ويطيل عمره الافتراضي، ويقلل من استهلاك الوقود قدر الإمكان، ويضمن الحصول على أقصى استفادة.

كما نصحت الحملة بالتأكد من غلق الغرفة التي يعمل فيها جهاز التكييف، وعدم وجود تسريب لدرجة البرودة فيها؛ تجنبًا لمزيد من استهلاك الوقود.