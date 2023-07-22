نصائح للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي بالصيف

يوضح خبراء الصحة، أن اضطرابات الهضم ومشاكل المعدة تنتشر خلال موسم الصيف، خاصة أثناء السفر.

وأحيانًا قد توجد أسباب عديدة لمشاكل الجهاز الهضمي والتي قد تسبب الإسهال، ويختلف معها العلاج، لكن يمكن تخفيف الأعراض، والمساعدة في منع الجفاف بواسطة الطعام.

اضطرابات الهضم في الصيف

وينصح الأطباء بتجنب الدهون والأطعمة الدهنية خلال هذه الفترة، ويشمل ذلك القشدة والمايونيز والسمن والزبدة، وأيضاً المكسرات، والأطعمة المقلية.

تناول الأطعمة الصحية

وقد تسبب الأطعمة الغنية بالألياف على تفاقم الإسهال، لذلك يُنصح بتناول الخبز الأبيض، والمقرمشات والمعكرونة المصنوعة من دقيق أبيض، والأرز الأبيض.

ويمكنك تناول الأطعمة التي تحتوي على البكتريا الصديقة (البروبيوتك) مثل الزبادي قليل الدسم.

ويُنصح في فصل الصيف، بتناول التفاح والموز، والدجاج من دون جلد، والبطاطس المهروسة، والخضار المطهي جيداً.

كذلك يساعد شرب الماء، والمرق على تعويض نقص السوائل وتفادي الجفاف، مع تجنّب الفواكه الحمضية، والفواكه المعلّبة التي تحتوي على سكر مضاف.