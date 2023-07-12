نظام المساهمات العقارية يساعد على نشر ثقافة الاستثمار بايدن ينسى عدد أعضاء الناتو تأثير السجل الزراعي على دعم حساب المواطن بايدن مازحًا: أوكرانيا ستلتحق بالناتو بعد ساعة و20 دقيقة طالبات سعوديات يكتبن قصص نجاح ملهمة في الأوساط الأكاديمية التركية عودة تويتر وتشات جي.بي.تي للعمل بعد عطل وجيز السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة الكراهية الدينية النقد الدولي يوافق على برنامج إنقاذ لباكستان مذيع نمساوي يسكب الماء على رأسه على الهواء تسعيني يتزوج للمرة الخامسة: الزواج سر شبابي
كشف المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري الدكتور ماجد الركبان، ملامح نظام المساهمات العقارية والتغيير الذي سيحدثه لدى المطورين.
وقال الركبان خلال لقاء له مع قناة العربية: إن نظام المساهمات العقارية يساعد على نشر ثقافة الاستثمار العقاري بشكل أكبر، وسيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الدخول في السوق العقاري.
وأضاف: كثير من المشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لا تستطيع أن تنفذها المنشآت المتوسطة والصغيرة، ولكن هذا النظام يتيح إمكانية عمل تكتلات عقارية جديدة ودخول منشآت جديدة إلى الأسواق، وبالتالي نضمن الاستدامة في عملية التطوير العقاري، ونضمن وجود معروض عقاري في السوق.
ويرى المختص أن نظام المساهمات العقارية في صالح المستثمر والمساهم والمستفيد والمطور، مشيرًا إلى أن المطور يحتاج إلى تمويل عقاري وهذه المساهمات توفر التمويل وتوزع المخاطرة.
وأوضح الركبان أن المساهمات العقارية في السابق كانت تضخ منتجات عقارية كثيرة في السوق، لكن الإشكالية أن التشوهات التي صارت في عملية التعثر جعلت سمعتها أقل من الأول، واليوم النظام سيغير هذا الموضوع بشكل أكبر ونتوقع صدور اللائحة التنفيذية في غضون 120 يومًا وستتضمن تفاصيل النظام كاملة.
#نشرة_الرابعة | ما الذي سيغيره نظام المساهمات العقارية لدى المطورين؟ المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري د. ماجد الركبان يوضح@MAlrukban pic.twitter.com/gEIMm188aO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 12, 2023