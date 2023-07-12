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النظام في صالح المستثمر والمساهم والمستفيد والمطور

نظام المساهمات العقارية يساعد على نشر ثقافة الاستثمار

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
نظام المساهمات العقارية يساعد على نشر ثقافة الاستثمار
المواطن - فريق التحرير

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كشف المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري الدكتور ماجد الركبان، ملامح نظام المساهمات العقارية والتغيير الذي سيحدثه لدى المطورين.

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نشر ثقافة الاستثمار

وقال الركبان خلال لقاء له مع قناة العربية: إن نظام المساهمات العقارية يساعد على نشر ثقافة الاستثمار العقاري بشكل أكبر، وسيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الدخول في السوق العقاري.

وأضاف: كثير من المشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لا تستطيع أن تنفذها المنشآت المتوسطة والصغيرة، ولكن هذا النظام يتيح إمكانية عمل تكتلات عقارية جديدة ودخول منشآت جديدة إلى الأسواق، وبالتالي نضمن الاستدامة في عملية التطوير العقاري، ونضمن وجود معروض عقاري في السوق.

المستثمر والمطور والمستفيد

ويرى المختص أن نظام المساهمات العقارية في صالح المستثمر والمساهم والمستفيد والمطور، مشيرًا إلى أن المطور يحتاج إلى تمويل عقاري وهذه المساهمات توفر التمويل وتوزع المخاطرة.

وأوضح الركبان أن المساهمات العقارية في السابق كانت تضخ منتجات عقارية كثيرة في السوق، لكن الإشكالية أن التشوهات التي صارت في عملية التعثر جعلت سمعتها أقل من الأول، واليوم النظام سيغير هذا الموضوع بشكل أكبر ونتوقع صدور اللائحة التنفيذية في غضون 120 يومًا وستتضمن تفاصيل النظام كاملة.

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