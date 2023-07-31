نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

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أكد سلطان حمد، المهتم في الشأن العقاري، أن القطاع العقاري كان يشهد سابقًا عشوائية وشوائب، وخصوصًا أعمال الوساطة العقارية، مشيدًا بنظام الوساطة العقارية وما أحدثه من شفافية ومصداقية في القطاع.
وأشار حمد، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، إلى أن العروض المتداولة في القطاع العقاري في السابق كانت أشبه بالعروض الوهمية، ولا تتسم بالمصداقية.
وأوضح أن هذه العروض الوهمية كان تتم بقصد أو بغير قصد، لضعف احترافية الوسيط العقاري، لافتًا إلى إضعاف الموثوقية في القطاع العقاري.
وأكد أن القطاع الآن يشهد شفافية ووضوحًا وتنظيمًا بعد تطبيق نظام الوساطة العقارية، والذي تطبقه الهيئة العامة للعقار.
فيديو | المهتم في الشأن العقاري سلطان حمد: العروض المتداولة في القطاع العقاري كانت في السابق أشبه بالعروض الوهمية #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/JDorIOKqQU
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 31, 2023