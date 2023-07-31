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القطاع العقاري كان يشهد حاليًّا شفافية ووضوح

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية
المواطن - فريق التحرير

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أكد سلطان حمد، المهتم في الشأن العقاري، أن القطاع العقاري كان يشهد سابقًا عشوائية وشوائب، وخصوصًا أعمال الوساطة العقارية، مشيدًا بنظام الوساطة العقارية وما أحدثه من شفافية ومصداقية في القطاع.

عروض وهمية

وأشار حمد، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، إلى أن العروض المتداولة في القطاع العقاري في السابق كانت أشبه بالعروض الوهمية، ولا تتسم بالمصداقية.

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وأوضح أن هذه العروض الوهمية كان تتم بقصد أو بغير قصد، لضعف احترافية الوسيط العقاري، لافتًا إلى إضعاف الموثوقية في القطاع العقاري.

نظام الوساطة العقارية

وأكد أن القطاع الآن يشهد شفافية ووضوحًا وتنظيمًا بعد تطبيق نظام الوساطة العقارية، والذي تطبقه الهيئة العامة للعقار.

 

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