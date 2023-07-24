نظام الوساطة العقارية الجديد يلغي العشوائية في التعاملات

أكد الخبير بالشأن العقاري مطر الشمري، أن نظام الوساطة العقارية الجديد يلغي النظام العشوائي السابق في السوق العقارية.

وقال الشمري خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن الوساطة العقارية يحكمها المشتري والمسوق والبائع وقد تم تنظيم أدوار الثلاثة أطراف.

وشدد الخبير العقاري على أن تلك المسارات ستكون في مصلحة الجميع في السوق العقارية بما يضمن عمل الجميع وفق نظام محدد، مع ضبط الإجراءات والأحكام المطلوبة، مع وجود آلية للإبلاغ عن المتستر والمخالف.

4 مسارات

وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أنها بدأت بأعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية وفق أربعة مسارات رئيسة: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة والتي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، وحملات الرقابة والتي تشارك فيها الهيئة ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية والذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.

قواعد الوساطة العقارية

ودعت الهيئة كافة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل وفق النظام الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية، والتي قد تصل إلى مائتي ألف ريال، مؤكدةً بأنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.