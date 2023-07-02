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وسط تحذيرات من انتشار أمراض خطيرة

نفوق أسماك نهر العز يوثق أزمة المياه بالعراق

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
نفوق أسماك نهر العز يوثق أزمة المياه بالعراق
المواطن - فريق التحرير

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طفت آلاف الأسماك على وجه المياه في نهر العز التابع لقضاء المجر الكبير في محافظة ميسان العراقية بسبب شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة، ليوثق الجفاف وقلة المياه التي يواجهها العراق منذ سنوات.

ووثق مقطع فيديو نشرته “العربية” مقاطع مصورة لنفوق الأسماك مع تعليقات غاضبة لما آلت إليه الأوضاع في مناطقهم بسبب شح المياه.

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 تحذيرات

بدورها، أعلنت السلطات المحلية في المحافظة، أمس السبت، رصدها نفوق الأسماك بنهر العز، محذرة من ظهور أمراض خطيرة في ذات الوقت.

وقال قائم مقام القضاء أحمد عباس، إن “الأجهزة الرقابية المختصة رصدت نفوق كميات كبيرة من الأسماك في القنوات الإروائية التابعة لنهر العز في قضاء المجر الكبير”.

كذلك لفت إلى أن “هذا النفوق ليس بسبب الأمراض وإنما سببه نقص المياه بشكل كبير في المنطقة”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

اختفاء الزراعة

وأضاف أن “القضاء والمناطق التابعة له يشهد تراجعاً مرعباً في الكميات المائية المجهزة له”، مشيراً إلى أن “الزراعة اختفت هذا الموسم في الصيف بسبب عدم وجود المياه”.

إلى ذلك أوضح قائم مقام قضاء المجر الكبير، أن كافة المؤشرات تدل على أن الوضع في الأيام المقبلة سيكون شحيحاً مائياً، محذراً من ظهور أمراض خطيرة بسبب عدم وجود المياه.

أزمة مياه حادة

يعاني العراق من أزمة مياه حادة منذ سنوات عدة إلا أنها بلغت ذروتها في العامين الماضيين لتصل إلى مستويات خطيرة خلال العام الحالي حيث جفت العديد من الأنهار الفرعية والروافد والأهوار الجنوبية.

فيما انخفضت مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات لتصل في بعض المناطق والمحافظات إلى ما دون المتر وبإمكان الإنسان الوصول إلى ضفتي النهر مشياً على الأقدام.

كما بات العراق بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لآخر، بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وفقا للأمم المتحدة.

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