نفوق أسماك نهر العز يوثق أزمة المياه بالعراق أمطار غزيرة على جازان حتى المساء “عناية السعودية” تحقق 5 ملايين ريال أرباحاً الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة وظائف لدى شركة الراجحي للخدمات الإدارية فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة 577 ألف أضحية استقبلتها المسالخ خلال أيام عيد الأضحى سلامة للتأمين تربح 13.1 مليون ريال انتعاش أسواق المدينة المنورة تزامنًا مع قدوم الحجاج انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال
طفت آلاف الأسماك على وجه المياه في نهر العز التابع لقضاء المجر الكبير في محافظة ميسان العراقية بسبب شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة، ليوثق الجفاف وقلة المياه التي يواجهها العراق منذ سنوات.
ووثق مقطع فيديو نشرته “العربية” مقاطع مصورة لنفوق الأسماك مع تعليقات غاضبة لما آلت إليه الأوضاع في مناطقهم بسبب شح المياه.
بدورها، أعلنت السلطات المحلية في المحافظة، أمس السبت، رصدها نفوق الأسماك بنهر العز، محذرة من ظهور أمراض خطيرة في ذات الوقت.
وقال قائم مقام القضاء أحمد عباس، إن “الأجهزة الرقابية المختصة رصدت نفوق كميات كبيرة من الأسماك في القنوات الإروائية التابعة لنهر العز في قضاء المجر الكبير”.
كذلك لفت إلى أن “هذا النفوق ليس بسبب الأمراض وإنما سببه نقص المياه بشكل كبير في المنطقة”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضاف أن “القضاء والمناطق التابعة له يشهد تراجعاً مرعباً في الكميات المائية المجهزة له”، مشيراً إلى أن “الزراعة اختفت هذا الموسم في الصيف بسبب عدم وجود المياه”.
إلى ذلك أوضح قائم مقام قضاء المجر الكبير، أن كافة المؤشرات تدل على أن الوضع في الأيام المقبلة سيكون شحيحاً مائياً، محذراً من ظهور أمراض خطيرة بسبب عدم وجود المياه.
يعاني العراق من أزمة مياه حادة منذ سنوات عدة إلا أنها بلغت ذروتها في العامين الماضيين لتصل إلى مستويات خطيرة خلال العام الحالي حيث جفت العديد من الأنهار الفرعية والروافد والأهوار الجنوبية.
فيما انخفضت مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات لتصل في بعض المناطق والمحافظات إلى ما دون المتر وبإمكان الإنسان الوصول إلى ضفتي النهر مشياً على الأقدام.
كما بات العراق بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لآخر، بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وفقا للأمم المتحدة.
نفوق عدد كبير من الأسماك في نهر العز التابع لقضاء المجر الكبير في محافظة #ميسان بسبب شح المياة#العربية_العراق pic.twitter.com/gZcTjYrO3K
— العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) July 2, 2023