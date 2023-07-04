نفوق أطنان من الأسماك في العراق بسبب الطقس

فتحت السلطات العراقية الاثنين تحقيقًا لتحديد أسباب نفوق “أطنان” من الأسماك في نهر بجنوب البلاد، في ظاهرة قد تكون مرتبطة بالجفاف الذي يتعرّض له هذا البلد.

نفوق الأسماك بالعراق

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، شوهدت آلاف من الأسماك الصغيرة النافقة وقد جرفتها المياه على ضفة النهر في منطقة المجر الكبير الواقعة في محافظة ميسان (جنوب شرق) والمتاخمة للحدود مع إيران وحيث تنتشر أهوار يرويها نهر دجلة.

وعزا الخبير البيئي أحمد صالح نعمة، هذه الظاهرة إلى “ارتفاع درجات الحرارة” في الصيف ممّا يؤدّي لزيادة التبخّر مع “قلة الإطلاقات المائية”، الأمر الذي يسبّب “نقص الأوكسيجين وزيادة التراكيز الملحيّة” في المياه، وفقًا لفرانس برس.

ومع قلّة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تصنّف الأمم المتّحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرًا بالتغيّر المناخي، في حين تندّد بغداد بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتان والتي تسبّبت بنقص ملحوظ في منسوب أنهار العراق.

وذكر مدير شعبة الأهوار والتراث العالمي في مديرية بيئة ميسان خضر عباس سلمان أنّه تبيّن من خلال الاختبارات الحقلية التي أجريناها أنّ نسبة الأوكسجين صفر بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة.

وشارك هذا المسؤول الاثنين ضمن فريق حكومي في تفقّد المنطقة التي شهدت نفوق “أطنان” من الأسماك، وأشار إلى أن هناك تسعة أنواع من الأسماك تعيش في هذه المياه و”ما زال النفوق مستمرًّا حتى الآن”.