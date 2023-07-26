موسى ديمبيلي اتفاقي رسميًا نفوق عشرات الحيتان على شواطئ أستراليا سافيتش يغيب عن الهلال ضد أهلي طرابلس ضبط عدد من المتسولين في القصيم المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس المركزي الكويتي والقطري والبحريني والإماراتي يرفعون الفائدة 25 نقطة أساس المسجد الحرام جاهز لاستقبال المعتمرين والمصلين والصائمين يوم عاشوراء ظهور مفاجئ لحالة مصابة بفيروس ميرس كوف بدولة عربية الاتفاق يتعاقد مع جاك هندري وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
كشفت تقارير إعلامية أن عشرات الحيتان نفقت بعد ساعات من جنوحها إلى أحد شواطئ ولاية غرب أستراليا، على ما أعلنت السلطات، الأربعاء.
وفي التفاصيل، كانت الحيتان الطيّارة الطويلة الزعانف البالغ عددها 51 ضمن مجموعة تضم نحو مئة من الحيتانيات رُصدَت الثلاثاء قبالة تشينز بيتش بالقرب من مدينة ألباني الساحلية، على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب شرق بيرث.
وقالت إدارة المتنزهات والحياة البرية في الولاية، إنها تسعى بالتعاون مع متطوعين إلى إنقاذ 46 من الحيتان الجانحة التي لا تزال على قيد الحياة، وأنها تعتزم اقتيادها إلى المياه العميقة خلال النهار.
ولفت ناطق باسم الإدارة، إلى أن مئات العروض للمساعدة انهالت عليها، لكنها أكدت أن لديها عدداً كافياً من المتطوعين، داعية العامّة إلى الابتعاد عن الشاطئ.
وأردفت أن أولوية فريق إدارة الحوادث تتمثل في ضمان سلامة الموظفين والمتطوعين، فضلاً عن إنقاذ الحوتيات.
وشرحت أن مجموعة متنوعة من المخاطر” قائمة في منطقة العمليات، من بينها وجود حوتيات كبيرة جانحة ويُحتمل أن تكون مريضة، وأسماك قرش وأمواج ومعدات كبيرة