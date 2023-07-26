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بعد ساعات من جنوحها إلى الشاطئ

نفوق عشرات الحيتان على شواطئ أستراليا

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
نفوق عشرات الحيتان على شواطئ أستراليا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن عشرات الحيتان نفقت بعد ساعات من جنوحها إلى أحد شواطئ ولاية غرب أستراليا، على ما أعلنت السلطات، الأربعاء.

حيتان طيارة

وفي التفاصيل، كانت الحيتان الطيّارة الطويلة الزعانف البالغ عددها 51 ضمن مجموعة تضم نحو مئة من الحيتانيات رُصدَت الثلاثاء قبالة تشينز بيتش بالقرب من مدينة ألباني الساحلية، على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب شرق بيرث.

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وقالت إدارة المتنزهات والحياة البرية في الولاية، إنها تسعى بالتعاون مع متطوعين إلى إنقاذ 46 من الحيتان الجانحة التي لا تزال على قيد الحياة، وأنها تعتزم اقتيادها إلى المياه العميقة خلال النهار.

ولفت ناطق باسم الإدارة، إلى أن مئات العروض للمساعدة انهالت عليها، لكنها أكدت أن لديها عدداً كافياً من المتطوعين، داعية العامّة إلى الابتعاد عن الشاطئ.

وأردفت أن أولوية فريق إدارة الحوادث تتمثل في ضمان سلامة الموظفين والمتطوعين، فضلاً عن إنقاذ الحوتيات.

وشرحت أن مجموعة متنوعة من المخاطر” قائمة في منطقة العمليات، من بينها وجود حوتيات كبيرة جانحة ويُحتمل أن تكون مريضة، وأسماك قرش وأمواج ومعدات كبيرة

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