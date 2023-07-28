نقل السفارة الروسية من الخرطوم إلى بورتسودان

أعلنت وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة، نقل سفارة موسكو في السودان، إلى مكان آخر بسبب استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

استمرار القتال

وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في نبأ عاجل لها، إن موسكو ستنقل سفاراتها من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان مع استمرار القتال الذي اندلع في منتصف أبريل الماضي.

وتسبب القتال في نقل عدد من الدول سفاراتها من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، بعدما تعرضت عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية لإطلاق نار واقتحامات من قوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي في السودان