نقل بنيامين نتنياهو إلى المستشفى

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نُقل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى، اليوم السبت، بعد أن شعر بإعياء، فيما أكد مكتب نتنياهو أنه في مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، وأن حالته جيدة ويخضع لتقييم.
وأوضح طبيب نتنياهو للقناة “12” الإسرائيلية، أن حالة رئيس حكومة الاحتلال مستقرة، مشيرًا إلى أنه يخضع لفحوصات.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي” كان على وعي تام بينما كان في الطريق من مقر إقامته بمدينة قيسارية الساحلية إلى المستشفى”.
وقالت القناة “12” إن نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر قبل نقله للمستشفى، لكنها نفت تخديره أو نقل للسلطة إلى مسؤول آخر.
وتعرض نتنياهو، في أكتوبر العام الماضي لوعكة صحية أيضًا خلال أدائه صلاة نهاية يوم الغفران في الكنيس، وظل في المستشفى تحت المراقبة الطبية بعض الوقت.
وأفاد مستشفى شعاري تسيديك بالقدس، في بيان، أن نتنياهو زعيم المعارضة آنذاك وصل المركز الطبي بعدما لم يكن على ما يرام في نهاية صوم يوم الغفران.
وأضاف أن نتنياهو “خضع لتقييم وسلسلة من الفحوصات الشاملة وكلها كانت طبيعية”، مؤكدا أنه “على ما يرام، وبعد التشاور تقرر أن يمضي الليلة للمراقبة”.