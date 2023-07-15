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بسبب وعكة صحية تعرض لها

نقل بنيامين نتنياهو إلى المستشفى

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
نقل بنيامين نتنياهو إلى المستشفى
المواطن - فريق التحرير

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نُقل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى، اليوم السبت، بعد أن شعر بإعياء، فيما أكد مكتب نتنياهو أنه في مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، وأن حالته جيدة ويخضع لتقييم.

حالة بنيامين نتنياهو

وأوضح طبيب نتنياهو للقناة “12” الإسرائيلية، أن حالة رئيس حكومة الاحتلال مستقرة، مشيرًا إلى أنه يخضع لفحوصات.

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وأوضحت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي” كان على وعي تام بينما كان في الطريق من مقر إقامته بمدينة قيسارية الساحلية إلى المستشفى”.

وعكة سابقة

وقالت القناة “12” إن نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر قبل نقله للمستشفى، لكنها نفت تخديره أو نقل للسلطة إلى مسؤول آخر.

وتعرض نتنياهو، في أكتوبر العام الماضي لوعكة صحية أيضًا خلال أدائه صلاة نهاية يوم الغفران في الكنيس، وظل في المستشفى تحت المراقبة الطبية بعض الوقت.

تقييم الحالة الصحية

وأفاد مستشفى شعاري تسيديك بالقدس، في بيان، أن نتنياهو زعيم المعارضة آنذاك وصل المركز الطبي بعدما لم يكن على ما يرام في نهاية صوم يوم الغفران.

وأضاف أن نتنياهو “خضع لتقييم وسلسلة من الفحوصات الشاملة وكلها كانت طبيعية”، مؤكدا أنه “على ما يرام، وبعد التشاور تقرر أن يمضي الليلة للمراقبة”.

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