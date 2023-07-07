نقل فان دير سار أسطورة مانشستر يونايتد إلى المشفى بسبب نزيف في المخ

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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي عن نقل الأسطورة الهولندية في حراسة المرمى، إدوين فان دير سار إلى المشفى، وذلك بعد تعرضه لنزيف في المخ.
وقال الحساب الرسمي لنادي أياكس عبر “تويتر”: إن دير سار صاحب الـ 52 عامًا يتواجد حاليًّا في العناية المركزة وفي حالة مستقرة.
ويُعد فان دير سار واحدًا من أفضل الحراس في تاريخ الكرة الهولندية كما سبق له اللعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة من عام 2005 إلى 2011، كما لعب مع منتخب هولندا خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2008.
On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.
Once there is more concrete information, an update will follow.
Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9
— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023