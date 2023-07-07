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يتواجد في العناية المركزة

نقل فان دير سار أسطورة مانشستر يونايتد إلى المشفى بسبب نزيف في المخ

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
نقل فان دير سار أسطورة مانشستر يونايتد إلى المشفى بسبب نزيف في المخ
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي عن نقل الأسطورة الهولندية في حراسة المرمى، إدوين فان دير سار إلى المشفى، وذلك بعد تعرضه لنزيف في المخ.

الحالة مستقرة

وقال الحساب الرسمي لنادي أياكس عبر “تويتر”: إن دير سار صاحب الـ 52 عامًا يتواجد حاليًّا في العناية المركزة وفي حالة مستقرة.

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ويُعد فان دير سار واحدًا من أفضل الحراس في تاريخ الكرة الهولندية كما سبق له اللعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة من عام 2005 إلى 2011، كما لعب مع منتخب هولندا خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2008.

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