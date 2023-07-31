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مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%

نمو الاقتصاد السعودي بـ 1.1% في الربع الثاني 2023

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
نمو الاقتصاد السعودي بـ 1.1% في الربع الثاني 2023
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي نما بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وكشفت بيانات الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن هذا النمو يعود للارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5% ، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2 على أساس سنوي.

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ولفتت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمي بمعدل0.1% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من عام 2023، متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4% ، في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 1.8% ، بالإضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمعدل 0.6% على أساس ربعي.

 

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