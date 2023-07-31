ارتفاع حركة السفن في موانئ السعودية بنسبة 8% وظائف إدارية شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودية تفخر وتواصل العمل لاستمرار السلام والاستقرار في ربوع العالم الموارد البشرية تطرح البرنامج التدريبي جدير لحديثي التخرج نمو الاقتصاد السعودي بـ 1.1% في الربع الثاني 2023 المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على صناعة نجوم جدد استمرار أمطار عسير وجازان حتى الـ 10 مساءً حرارة الأحساء تلامس الـ 50 والرياض عند 48 “إكسترا” توزع 120 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي نما بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
وكشفت بيانات الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن هذا النمو يعود للارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5% ، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2 على أساس سنوي.
ولفتت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمي بمعدل0.1% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من عام 2023، متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4% ، في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 1.8% ، بالإضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمعدل 0.6% على أساس ربعي.
#الهيئة_العامة_للإحصاء
الاقتصاد السعودي ينمو بمقدار 1.1٪ مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.5٪ خلال الربع الثاني 2023م.
للاطلاعhttps://t.co/1Q54zHEz2h pic.twitter.com/KtdtLyQiL5
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 31, 2023