ترتيب جدول الدوري المصري بعد نتائج أمس تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن اعتنق الفكر التكفيري وتستر على الإرهابيين نمو سجلات التجارة الإلكترونية بأكثر من 20% في السعودية أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج بمنفذ حالة عمار الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا وظائف شاغرة في مؤسسة موهبة وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة وصول أول سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال لموانئ الشرقية بدء موسم العمرة للمواطنين والمقيمين والخليجيين فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة وليام سميث
أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن نمو سجلات التجارة الإلكترونية بأكثر من 20% خلال الربع الثاني لعام 2023.
وقال الحسين في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن نشاط التجارة الإلكترونية نما في هذا الربع تحديدًا بأكثر من 20%، حيث تحققت مكاسب كبيرة في التجارة الإلكترونية، خاصة مع تدشين شركات عالمية مقرات لها في المملكة العربية السعودية وكان آخرها “أيهرب”.
وكانت وزارة التجارة أصدرت النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثاني من العام 2023، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 56 ألف سجل تجاري خلال الربع الثاني 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و 350 ألف سجل تجاري.
وأوضحت أن فئة الشباب من الجنسين يملكون 48% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 40% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
📊 نمو سجلات التجارة الإلكترونية 20% خلال الربع الثاني 2023.
— المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) July 10, 2023