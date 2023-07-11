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خلال الربع الثاني لعام 2023

نمو سجلات التجارة الإلكترونية بأكثر من 20% في السعودية

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
نمو سجلات التجارة الإلكترونية بأكثر من 20% في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن نمو سجلات التجارة الإلكترونية بأكثر من 20% خلال الربع الثاني لعام 2023.

وقال الحسين في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن نشاط التجارة الإلكترونية نما في هذا الربع تحديدًا بأكثر من 20%، حيث تحققت مكاسب كبيرة في التجارة الإلكترونية، خاصة مع تدشين شركات عالمية مقرات لها في المملكة العربية السعودية وكان آخرها “أيهرب”.

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56 ألف سجل خلال 2023

وكانت وزارة التجارة أصدرت النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثاني من العام 2023، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 56 ألف سجل تجاري خلال الربع الثاني 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و 350 ألف سجل تجاري.

وأوضحت أن فئة الشباب من الجنسين يملكون 48% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 40% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.

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