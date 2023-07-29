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إعلان الأسماء المرشحة الثلاثاء المقبل

نهاية التقديم على الوظائف التعليمية غدًا

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
نهاية التقديم على الوظائف التعليمية غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تغلق وزارة التعليم غدًا الأحد، باب استقبال طلبات القبول على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، والتي تم استقبالها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات، على أن يتم إعلان الأسماء المرشحة يوم الثلاثاء المقبل.

تعويض غير المجتازين

وأكدت وزارة التعليم أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

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آلية التقديم على الوظائف التعليمية

وبحسب موقع وزارة التعليم، فكان التسجيل على الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، يتم عبر هذه الخطوات:

الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات​، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها، وفي حال صحة بيانات (المتقدم/ــة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع التأكيد أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة.

(المتقدم/ــة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وفقًا للمفاضلة.

 

 

 

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