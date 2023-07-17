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كانت تواجه مشكلات في الولادة

نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ
المواطن - فريق التحرير

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أفاد خبراء بحريون، اليوم الاثنين، بنفوق مجموعة من خمسة وخمسين حوتًا بعدمًا عُثر عليها وهي ربما تتبع أنثى إلى الشاطئ عندما كانت تواجه مشكلات في الولادة فجرفتها المياه إلى أحد شواطئ أسكتلندا في أسوأ حادث جنوح لحيتان في المنطقة.

تفاصيل وفاة الحيتان

وفي التفاصيل، تم استدعاء عناصر الإنقاذ البحري وخفر السواحل والشرطة إلى شاطئ “تراي مور” على جزيرة لويس في شمال غرب أسكتلندا، إثر تلقي تقارير أفادت بأن عشرات الثدييات تواجه صعوبات في المنطقة منذ وقت مبكر من الأحد.

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وعثرت منظمة الإنقاذ البحري “بريتش دايفرز مارين لايف ريسكيو” غير الربحية على خمسة عشر حوتًا فقط على قيد الحياة- خليط من الحيتان البالغة والصغيرة- وحاولت إعادة تعويم اثنين من الحيتان كانا أكثر حيوية في منطقة عميقة من المياه.

لكن بحلول ظهر الأحد، قررت فرق الإنقاذ ضرورة التخلص من الحيتان المتبقية لأسباب تتعلق بإمكانية بقائها حية، بعد النظر في ظروف الشاطئ الضحل والأمواج القاسية وطول فترة بقائها خارج الماء.

وقالت المنظمة الخيرية: إن سرب الحيتان ربما تبع أنثى إلى الشاطئ عندما كانت تواجه مشكلات في الولادة.

وأردفت في بيان: “يشتهر هذا النوع من الحيتان، المسمى الحيتان الطيارة، بالروابط الاجتماعية القوية التي تجمع بين أفراده، وفي كثير من الأحيان عندما يواجه أحد الحيتان صعوبة ويجنح، يتبعه باقي (السرب). إنها نتيجة محزنة لهذه المجموعة، وبالطبع ليست النتيجة التي كنا نأمل جميعًا في تحقيقها”.

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