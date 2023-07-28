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متمردون عسكريون استولوا على السلطة

نهب وهتافات لـ روسيا بعد انقلاب النيجر

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
نهب وهتافات لـ روسيا بعد انقلاب النيجر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، لقطات لأعمال نهت وسرقة، فيما ترددت الهتافات لروسيا، في أول يوم بعد الانقلاب في النيجر.

نهب وسرقة

أفادت وسائل إعلام في النيجر، أمس الخميس، بأن متظاهرين نهبوا وأضرموا النار في مقر الحزب الحاكم في نيامي عاصمة النيجر، بعد أن استولى المتمردون العسكريون على السلطة في البلاد.

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أعمال الشغب

وبدأت أعمال الشغب عندما بدأ المارة في إلقاء الحجارة والأشياء الأخرى على مبنى حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر في وسط نيامي.

في ذلك الوقت، كان أعضاء الحزب يعقدون اجتماعًا حول الوضع في النيجر بعد الانقلاب.

واقتحم المتظاهرون المبنى، وفر نشطاء الحزب من المقر، وأصيب بعضهم في الحادث.

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