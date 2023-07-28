نهب وهتافات لـ روسيا بعد انقلاب النيجر

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، لقطات لأعمال نهت وسرقة، فيما ترددت الهتافات لروسيا، في أول يوم بعد الانقلاب في النيجر.
أفادت وسائل إعلام في النيجر، أمس الخميس، بأن متظاهرين نهبوا وأضرموا النار في مقر الحزب الحاكم في نيامي عاصمة النيجر، بعد أن استولى المتمردون العسكريون على السلطة في البلاد.
وبدأت أعمال الشغب عندما بدأ المارة في إلقاء الحجارة والأشياء الأخرى على مبنى حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر في وسط نيامي.
في ذلك الوقت، كان أعضاء الحزب يعقدون اجتماعًا حول الوضع في النيجر بعد الانقلاب.
واقتحم المتظاهرون المبنى، وفر نشطاء الحزب من المقر، وأصيب بعضهم في الحادث.
في أول يوم بعد الانقلاب في #النيجر.. أعمال نهب وهتافات لـ "#روسيا"#العربية pic.twitter.com/aiXjy1R6Np
— العربية (@AlArabiya) July 28, 2023