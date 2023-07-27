نواف العقيدي يخطف الأنظار ضد إنتر ميلان

واصل حارس المرمى نواف العقيدي تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل، ليخطف الأنظار أمام إنتر ميلان الإيطالي.

تألق نواف العقيدي

وشارك نواف العقيدي بشكل أساسي في مباراة النصر ضد إنتر ميلان الودية، ضمن جولة الفريقين الآسيوية في اليابان، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وقدم أداء مميزًا ليكون من أبرز اللاعبين في اللقاء.

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام نواف العقيدي في مباراة النصر ضد إنتر ميلان، ومنحته أعلى تقييم بـ8.2 درجات، مؤكدة أنه الأفضل في اللقاء الودي.

وقام نواف العقيدي بـ7 تصديات ناجحة، ومنها 5 تصديات من داخل منطقة الجزاء، وخرج بشكل موفق مرة، وشتت الكرة مرة، وربح التحامًا واحدًا، ولعب 10 كرات طويلة ناجحة من أصل 20 كرة لعبها.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد إنتر ميلان على ملعب “يانمار ستايديوم” في مدينة أوساكا اليابانية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم عبدالرحمن غريب، قبل أن يهز دافيد فراتيسي شباك العالمي.

النصر يُلاقي الشباب غدًا

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مساء يوم غد الجمعة، حيث سيُلاقي الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.