نورة الغامدي تركت المحاسبة واتجهت إلى صناعة العطور والبخور رحيل هندرسون يمنح محمد صلاح الفرصة لتحقيق حلمه ! لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين موعد مباراة الرجاء المقبلة في كأس الملك سلمان للأندية البيئة: التزموا بالإرشادات لتجنب حرائق الغابات بايدن يعترف بحفيدته غير الشرعية بعد هجوم شرس سعود الصرامي: هدف رونالدو في نادي الشباب صحيح الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى سلوكيات منحرفة لدى الأبناء الخارجية السودانية: تعنت قوات التمرد سبب تعثر مباحثات جدة نهاية التقديم على الوظائف التعليمية غدًا
لم تنتظر المواطنة نورة الغامدي الوظيفة كسائر الفتيات والشباب، بل اتبعت شغفها، واتجهت إلى العمل الحر، فكانت مثالًا يحتذى به ونموذجًا لفخر بنات السعودية.
بدأت نورة الغامدي عملها كبائعة، ومسوقة للشركات، حتى أخذها شغفها لتجهيز معمل في منزلها لصنع العطور والبخور، ووصل بها الأمر أن فتحت متجرًا خاصًا بها.
تقول الغامدي في لقاء لها مع قناة الإخبارية، إنها درست المحاسبة في جامعة الملك فهد وتخرجت بتقدير امتياز، إلا أنه لم تنتظر الوظيفة أو تعمل بدراستها، حيث كان لديها شغف أكبر في العمل الحر.
وتضيف الغامدي، إنها بدأت العمل كمندوبة مبيعات، والمكسب التي كانت تتحصل عليه، كانت تجهز به عملها الخاص في صناعة الصابون.
تشير نورة الغامدي إلى أنه كان لديها شغف في صناعة الصابون، ثم بدأت تتجه إلى العطور والبخور والتركيبات، حتى جهزت معملًا خاصًا في منزلها وبدأت تعمل من خلاله.
على صعيد متصل، نصحت الغامدي الفتيات إلى اتباع شغفهن والعمل في المجال الذي يفضلنه، دون الانتظار إلى الوظائف.
فيديو | لم تنتظر الوظيفة واتجهت إلى العمل الحر..
نورة الغامدي.. قصة نجاح بعد تخرجها من الجامعة في تركيب أنواع العطور والبخور #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/00vj0IvBpO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2023