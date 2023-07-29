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نصحت الفتيات إلى اتباع شغفهن

نورة الغامدي تركت المحاسبة واتجهت إلى صناعة العطور والبخور

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
نورة الغامدي تركت المحاسبة واتجهت إلى صناعة العطور والبخور
المواطن - فريق التحرير

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لم تنتظر المواطنة نورة الغامدي الوظيفة كسائر الفتيات والشباب، بل اتبعت شغفها، واتجهت إلى العمل الحر، فكانت مثالًا يحتذى به ونموذجًا لفخر بنات السعودية.

شغف العمل الحر

بدأت نورة الغامدي عملها كبائعة، ومسوقة للشركات، حتى أخذها شغفها لتجهيز معمل في منزلها لصنع العطور والبخور، ووصل بها الأمر أن فتحت متجرًا خاصًا بها.

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تقول الغامدي في لقاء لها مع قناة الإخبارية، إنها درست المحاسبة في جامعة الملك فهد وتخرجت بتقدير امتياز، إلا أنه لم تنتظر الوظيفة أو تعمل بدراستها، حيث كان لديها شغف أكبر في العمل الحر.

وتضيف الغامدي، إنها بدأت العمل كمندوبة مبيعات، والمكسب التي كانت تتحصل عليه، كانت تجهز به عملها الخاص في صناعة الصابون.

صناعة العطور

تشير نورة الغامدي إلى أنه كان لديها شغف في صناعة الصابون، ثم بدأت تتجه إلى العطور والبخور والتركيبات، حتى جهزت معملًا خاصًا في منزلها وبدأت تعمل من خلاله.

على صعيد متصل، نصحت الغامدي الفتيات إلى اتباع شغفهن والعمل في المجال الذي يفضلنه، دون الانتظار إلى الوظائف.

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