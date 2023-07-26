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في كأس الملك سلمان للأندية

نونو سانتو: الترجي فريق جيد والصفقات الجديدة ستشارك غدًا

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
نونو سانتو: الترجي فريق جيد والصفقات الجديدة ستشارك غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمنافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى الترجي التونسي.

الاتحاد ضد الترجي

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية، بمواجهة الترجي، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

تعليق نونو سانتو على المباراة

وتحدث نونو سانتو عن المباراة، قائلًا: “الترجي فريق جيد، ويمتلك عناصر وإمكانيات مميزة، وسنعتمد أسلوب اللعب المناسب للقاء خلال مران اليوم، وسنركز على نقاط قوتنا والتعامل مع مكامن الضعف والقوة في الفريق المنافس”.

وأضاف: “نتطلع لتدعيم صفوفنا بإضافات جديدة خلال فترة الانتقالات الجارية، للمنافسة بقوة على الاستحقاقات المتاحة أمامنا، واتخذت قرار عدم خوض المباريات الودية منذ نهاية الموسم، تقديرًا للمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون”.

وأردف نونو سانتو: “من المهم أن يظهر اللاعبون الجدد استجابتهم الكبيرة مع باقي اللاعبين في لقاء الغد، وسنحدد اللاعبين الأساسيين من خلال الحصة التدريبية اليوم، وإدارة النادي أبلغتنا بإمكانية مشاركة جميع اللاعبين الجدد في مباراة الغد”.

نونو سانتو
نونو سانتو في المؤتمر الصحافي – المصدر @ittihad

وواصل نونو سانتو تصريحاته قائلًا: “رومارينيو من أكثر اللاعبين احترافية في الفريق، ومن المهم أن نحافظ على مكتسباتنا، وسنبحث عن أفضل الخيارات لتدعيم صفوفنا مستقبلًا”.

واختتم نونو سانتو تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد الترجي، قائلًا: “نعلم أن جماهيرنا متشوقة لمشاهدة فريقها من جديد وسنعمل جاهدين لإسعادهم من خلال هذه البطولة”.

نونو سانتو ورومارينيو
سانتو ورومارينيو في المؤتمر الصحافي – المصدر @ittihad

رومارينيو يؤكد استعداد الاتحاد جيدًا

ومن جانبه، قال النجم البرازيلي رومارينيو: “تواجد الأسماء العالمية يُعد إضافة للفريق وللمسابقات التي سنشارك فيها، وسنعمل سويًا للوصول إلى الأهداف التي وضعناها”.

وتابع: “مدربنا رائع، وعمل على إعداد الفريق بالشكل المناسب خلال فترة التحضير للموسم، وجاهز لتمثيل الاتحاد في أي مركز، وسأكون تحت رهن إشارة المدرب في أي موقع يختاره”.

رومارينيو
رومارينيو في المؤتمر الصحافي – المصدر @ittihad

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