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أكدت عدم قبولها الإساءة بالقول أو الفعل

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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قررت النيابة العامة بدولة الكويت حبس مواطن كويتي احتياطيًّا لمدة ثلاثة أسابيع؛ لاتهامه بالقيام بعمل عدائي ضد السعودية؛ وذلك بعد نشر تغريدتَيْن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية.

التحقيقات

‏وكانت النيابة العامة الكويتية قد استجوبت المتهم، الذي أقر بنشر محتوى التغريدتَيْن، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.

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التعامل بحزم

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق، عدم قبولها الإساءة بالقول أو الفعل، فضلًا عن التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والسعودية الشقيقة بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد كويتي قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى السعودية.

وأكدت الوزارة أنه تم إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص؛ وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية

 

 

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