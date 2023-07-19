Icon

تعطيل الدوام في المحافظات العراقية بسبب ارتفاع الحرارة Icon أمريكا ترسل صواريخ ناسامز لأوكرانيا Icon الأرصاد: رياح نشطة على المدينة المنورة حتى الـ9 مساءً Icon لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف Icon شروط الاستفادة من حافز الاستدامة Icon واتساب يعود للعمل Icon اقتحام منزل سفير السودان بالأردن Icon أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا Icon قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل Icon النصر ينسحب من صفقة أوتافيو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
كان في استقبال رؤساء الوفود لدى وصولهم

نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يرأس اللقاء التشاوري لقادة مجلس التعاون الخليجي

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يرأس اللقاء التشاوري لقادة مجلس التعاون الخليجي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان ولي العهد في استقبال أصحاب السمو لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري.

قد يهمّك أيضاً
إيلون ماسك يطلق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك يطلق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي

شركة صينية تخسر 81 مليار دولار في عامين

شركة صينية تخسر 81 مليار دولار في عامين

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية...

السعودية اليوم
نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن
الرياضة

نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري...

الرياضة
رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة ووفادة
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي
وظائف

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

وظائف
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم
مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر
العالم

مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة...

العالم
وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العربية
الرياضة

وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب...

الرياضة
ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض
السعودية اليوم

ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن...

السعودية اليوم