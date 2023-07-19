نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يرأس اللقاء التشاوري لقادة مجلس التعاون الخليجي

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان ولي العهد في استقبال أصحاب السمو لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري.
#فيديو | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يرأس اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.https://t.co/vMuL4d6amJ#اللقاء_التشاوري_الخليجي#واس pic.twitter.com/4d0mGjJnHw
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 19, 2023