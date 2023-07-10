نيمار يرفض الهلال وبرشلونة ويحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، رفض الانتقال إلى ناديي الهلال وبرشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال راديو Monte Carlo الفرنسي إن اللاعب البرازيلي سيشارك غدًا في تدريبات الفريق الباريسي تحت قيادة المدرب الجديد لويس إنريكي، حيث سيخوض الفريق الباريسي تحضيراته للموسم الجديد في دولتي كوريا الجنوبية واليابان.

سبب رغبة نيمار البقاء في باريس

وفضّل اللاعب البرازيلي البقاء في صفوف فريق باريس سان جيرمان والعمل مع مدربه السابق في برشلونة، لويس إنريكي.

وكان اسم اللاعب البرازيلي قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد، حيث أكدت تقارير أن نادي الهلال تقدم بعرض ضخم لضمه، كما طالبت جماهير الشباب بالتعاقد معه.