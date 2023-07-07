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قبل انطلاق الموسم الجديد

نيمار يُربك حسابات باريس سان جيرمان

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
نيمار يُربك حسابات باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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أربك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، حسابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

غياب نيمار عن الإعداد

وكان النجم البرازيلي قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل، وخضع لعملية جراحية، في العاشر من شهر مارس الماضي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.

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وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “كان من المفترض عودة نيمار إلى باريس هذا الأسبوع، لكنه لن يكون حاضرًا لبدء فترة الإعداد، حيث إنه لديه العديد من المشاكل”.

نيمار مطلب شبابي
النجم البرازيلي – المصدر psgtalk

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “اللاعب في نزاع مع الضرائب البرازيلية التي تطالبه بدفع 3 ملايين يورو بسبب الانتهاكات البيئية في بناء بحيرة صناعية”.

وجاء في ختام التقرير: “نيمار ليس جاهزًا على المستوى البدني للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، وقد يعود منتصف شهر يوليو الجاري، مع عودة اللاعبين الدوليين”.

وكان اسم نيمار قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد، حيث أكدت تقارير أن نادي الهلال تقدم بعرض ضخم لضمه، كما طالبت جماهير الشباب بالتعاقد معه.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر cbssports

إنريكي يقود باريس

على الجانب الآخر، أعلن نادي باريس سان جيرمان مؤخرًا عن تعاقده مع المدير الفني الإسباني لويس إنريكي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام 2025، خلفًا للمدرب كريستوف جالتيه.

لويس إنريكي
إنريكي – المصدر psg

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