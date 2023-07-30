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متمنيًا له التوفيق في خطوته الجديدة

نيوكاسل يعلن انضمام ماكسيمين للأهلي رسميًا

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
نيوكاسل يعلن انضمام ماكسيمين للأهلي رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قبل قليل، عن انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي آلان سانت ماكسيمين إلى صفوف الأهلي.

ماكسيمين ينضم للأهلي

وأشار نادي نيوكاسل عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن سانت ماكسيمين أنهى إجراءات انتقاله إلى صفوفه الأهلي، ووجه له الشكر على كل ما قدمه مع الفريق، وتمنى له التوفيق في مستقبله.

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الأهلي - نجم نيوكاسل سانت ماكسيمين
اللاعب مع نيوكاسل – المصدر @FabrizioRomano

ويلعب ماكسيمين صاحب الـ26 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل منذ صيف عام 2019، ويمتد تعاقده حتى 2026، وشارك معه في 126 مباراة بجميع البطولات، وسجل 13 هدفًا وصنع 21 آخرين.

ألان سانت ماكسيمين
اللاعب مع نيوكاسل – المصدر lequipe

تدعيمات الأهلي

ونجحت الإدارة الأهلاوية في ضم أكثر من صفقة عالمية؛ لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي، حيث تعاقدت مع حارس تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

كما أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري الدولي رياض محرز، قبل أن يحسم صفقة نجم نيوكاسل.

رياض محرز نجم الأهلي
محرز بقميص الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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