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برواتب تصل إلى 10,000 ريال

نيوم تعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية فأعلى

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
نيوم تعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية فأعلى
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نيوم عن طرح فرص وظيفية في مجالات (إدارية وأمنية وتقنية وهندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، للعمل لدى شركاء نيوم في كل من (الرياض، نيوم، تبوك، ضباء، البدع) برواتب تصل إلى (10,000) ريال شهرياً على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– مشرف رفع
– مدير عمليات الموارد البشرية
– مسؤول مراقبة الوثائق
– محلل بيانات
– مدير ضمان الجودة
– منسق المكتبة الفنية
– مدير موارد المجتمع
– مدير تنمية الأفراد والثقافة
– أخصائي النظافة
– مفتش عمليات
– مطور تطبيقات الويب
– أخصائي مسح حالة الأصول
– محلل الأعمال
– أخصائي عمليات
– كاتب تقني
– أخصائي هندسي
– كود شبكة الخبير القانوني
– كبار المعماريين
– مهندس ميداني
– مدير الخدمات الميكانيكية
– أخصائي السلامة من الحرائق
– محلل تخطيط
– مفتش مرافق
– أخصائي تخطيط خدمات مكتبية
– أخصائي شكاوى العملاء
– أخصائي ضمان الجودة
– مهندس المشروع
– مهندس ميكانيكي
– مشرف التخرج للمهندس
– مشرف مركز الاتصال
– مفتش مجال كهربائي لمراقبة الجودة
– مدير عقود
– مهندس تقني أول
– قائد توعية
– أخصائي عمليات خدمات الغذاء
– مدقق الصحة والسلامة
– مفتش ميداني
– مسؤول مراقبة الوثائق
– مسؤول الموارد البشرية
– منسق موارد بشرية
– مهندس مدني
– مهندس كهرباء
– مهندس ميكانيكي
– مدير الصحة والسلامة
– عالم بيئي
– مهندس موقع
– فرص تدريبية

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الرواتب:

تصل إلى (10,000) شهرياً حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة.

أماكن العمل:

– الرياض
– نيوم
– تبوك
– ضباء
– البدع

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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