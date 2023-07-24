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في حال غادر توتنهام

هاري كين يستقر على الانتقال لـ بايرن ميونخ

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
هاري كين يستقر على الانتقال لـ بايرن ميونخ
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن النجم الإنجليزي هاري كين، أخبر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنه سينتقل لنادي بايرن ميونخ الألماني في حال قرر مغادرة الفريق اللندني صيف العام الحالي.

وقال الصحفي الإنجليزي آرون ديمنجويز: إن اللاعب كين أخبر إدارة توتنهام أنه لن يرحل إلا لفريق بايرن ميونخ في حال قرر مغادرة الفريق الإنجليزي.

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هاري كين يرفض باريس سان جيرمان 

وكان كين رفض عرضًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفضلًا الانتقال لنادي بايرن ميونخ صيف 2023.

هاري كين - 1

جدير بالذكر أن كين، وفي وقت سابق، تسبب في إثارة غضب المدرب الأسترالي أنجيه بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ السبيرز وذلك بسبب ارتداء كين لقميص بايرن ميونخ الألماني.

وقال مدرب توتنهام ردًّا على سؤال صحفي ألماني سأله عن الواقعة: “الأمر حدث من يومين ولم يتغير شيء، هل ترى أن الأمر مضحك؟!، شكرًا لكم”.

وكان بايرن ميونخ فكّر في ضم كين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بحسب ما ذكرته صحيفة The Athletic البريطانية لكن توتنهام رفض.

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