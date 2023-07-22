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هاري كين يصدم توتنهام ويرسل رسالة لـ الهلال وبايرن ميونخ

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
هاري كين يصدم توتنهام ويرسل رسالة لـ الهلال وبايرن ميونخ
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الإنجليزي هاري كين وجه رسالة صادمة لناديه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بأنه لن يجدد عقده مع الفريق اللندني خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد كين صاحب الـ 30 عامًا مع توتنهام في صيف العام المقبل، حيث لن يجدد عقده لرغبته في الانتقال لفريق آخر والتتويج بالبطولات، حيث لم يفز كين حتى الآن بأي بطولة في مسيرته.

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وقالت صحيفة The Times الإنجليزية إن كين يريد الرحيل عن توتنهام والانتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني أو إلى أي فريق آخر بشرط وجود عرض مُغرٍ للاعب.

تصرف هاري كين يُغضب مدربه 

وكان هاري كين وفي وقت سابق، تسبب في إثارة غضب المدرب الأسترالي أنجيه بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ السبيرز وذلك بسبب ارتداء كين لقميص بايرن ميونخ الألماني.

وقال مدرب توتنهام ردًا على سؤال صحفي ألماني سأله عن الواقعة: ” الأمر حدث من يومين ولم يتغير شيء، هل ترى أن الأمر مضحك؟!، شكرًا لكم”.

وكان بايرن ميونخ فكّر في ضم كين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بحسب ما ذكرته صحيفة The Athletic البريطانية لكن توتنهام رفض.

هاري كين لاعب توتنهام

بايرن ميونخ والهلال في السباق

وسيحاول بايرن ميونخ تقديم عرض من جديد للتعاقد مع كين صاحب الـ 30 عامًا، كما أن نادي الهلال يفكر في ضم اللاعب كذلك في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم الجانب الهجومي لديه.

ونجح كين الهداف التاريخي لنادي توتنهام وللمنتخب الإنجليزي في إحراز 280 هدفًا مع توتنهام في 435 مباراة، كما أحرز مع المنتخب الإنجليزي 58 هدفًا في 84 مباراة دولية.

ويبحث كين عن الرحيل والانضمام إلى فريق ينافس على البطولات في صيف العام الحالي.

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